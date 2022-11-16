Москва відповідальна за ракету в Польщі: як коментують подію у світі

Москва відповідальна за ракету в Польщі, чия б вона не була, йдеться в ТСН.

Усі країни Європейського союзу впевнені, що Росія несе пряму відповідальність за ракетний удар по Польщі, заявляє польський посол в ЄС. Чия б ракета не впала у Польщі, причина цього - російські ракетні удари по Україні - з такою позицією виступило одразу кілька світових лідерів.

Президент Польщі озвучує, що ракета, яка завдала удару по східній Польщі, з великою ймовірністю, належала українській ППО. Анджей Дуда розповів, що впала ракета типу С-300, яку, імовірно, використовували українські сили, що відбивали російські атаки. Варшава не вважає те, що сталося, нападом на країну.

“Нічого не вказує на те, що це була навмисна атака на Польщу, найпевніше це був випадок. Росія вчора заатакувала Україну, українська протиракетна і протиповітряна оборона вистрілила також багато ракет щоб нейтралізувати російську атаку. На жаль, ймовірно що одна з ракет котрі були випущені з української протиповітряної оборони впала на нашу територію і наймовірніше це не був вибух самої ракети, а вибух решток палива, яке в ній було”, - заявив він.

Утім, відповідальність Варшава покладає саме на Москву. З польською позицією згодні й у НАТО, хоча ознак, що Москва збиралася атакувати країну-члена, вони не бачать. Генсек Альянсу каже, вибухи у Польщі оцінку НАТО щодо російської загрози для союзників не змінили. “Дозвольте мені чітко сказати: це не провина України. Росія несе остаточну відповідальність, оскільки вона продовжує свою незаконну війну проти України”, - заявив Столтенберг.

Чия б ракета не впала у Польщі, причина цього - російські ракетні удари по Україні - наголошує прем'єр Нідерландів. Його думку поділяють канцлер Німеччини і британський прем'єр. “Ми маємо дати чітко зрозуміти: нічого з цього б не сталося, якби Росія не вторглася в Україну. Це жорстока і невблаганна реальність путінської війни. Поки вона триває, це становить загрозу нашій безпеці та безпеці наших союзників”, - переконує Ріші Сунак.

Якою може бути відповідь Москві - Польщі проводить консультації з партнерами по НАТО - у рамках четвертої статті Статуту Альянсу.

Водночас, польські ЗМІ наголошують, НАТО має відреагувати хоча б для того, щоби в Кремлі ніхто не подумав, що можна безкарно обстрілювати кордон України з Польщею, Румунією або навіть прикордонні райони країн Балтії.

Поки союзники розмірковують, Чехія долучається до країн Балтії і робить те, що вже тривалий час закликають українці - нижня палата парламенту своєю резолюцією визнає російський режим терористичним.

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