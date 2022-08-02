Москва використовує Запорізьку АЕС як "ядерний щит" — Блінкен

На території атомної електростанції окупанти встановлюють військову техніку, з якої безкарно обстрілюють українські позиції.

Російські окупанти завдають ударів по українських військових та мирних об’єктах із військової техніки, яка встановлена на Запорізькій АЕС. Таким чином вони використовують атомну станцію як "ядерний щит", оскільки ЗСУ не завдають ударів у відповідь, щоб не спричинити катастрофу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Звичайно, українці не можуть відкрити вогонь у відповідь, Інакше станеться жахлива аварія на АЕС", — сказав він.

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Блінкен назвав дії Росії вершиною безвідповідальності і підкреслив, що Вашингтон глибоко стурбований тим, що Москва використовує АЕС в якості військової бази.

Раніше повідомлялося, що окупанти загнали до машинної зали АЕС першого енергоблоку щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку. Розмістили озброєння поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора.

Нагадаємо, у ніч проти 30 липня в першому мікрорайоні Енергодара, просто перед готелем "ВП ЗАЕС", пролунало кілька вибухів, після чого сталася пожежа.

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