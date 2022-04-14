"Москва" згоріла і пішла на дно: усе про пожежу на крейсері РФ, який знищили українські ракети

"Москва" згоріла і пішла на дно: усе про пожежу на крейсері РФ, який знищили українські ракети

У російський корабель "Москва" влучили українські ракети.

На російському крейсері "Москва", флагмані чорноморського флоту РФ, 13 квітня виникла пожежа. Це сталося після влучання українських ракет "Нептун", повідомляє офіційний Київ. Після цього корабель почав тонути. Натомість росіяни стверджують, що, мовляв, на крейсері вибухнув боєприпас.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про ліквідацію флагману Чорноморського флоту Росії.

Що сталося

Одразу кілька представників української влади, зокрема, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, його радник Олексій Арестович, а також голова Одеської ОВА Максим Марченко 13 квітня повідомили, що Військово-морські Сили України успішно атакували ракетний крейсер РФ "Москва". Вони випустили по "Москві" дві крилаті ракети "Нептун".

У результаті на борту почалася пожежа. Орієнтовна кількість екіпажу – 510 моряків. За заявою Росії, увесь екіпаж було евакуйовано.

"Він пішов туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний! Ракети "Нептун", які стоять на варті Чорного моря, завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень. Слава Україні!", - повідомив Марченко 13 квітня.

Вже вдень 14 квітня офіцер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров уточнив, що після влучання українських ракет на крейсері "Москва" сталася пожежа, після чого він почав тонути.

"Виникла пожежа. Інші одиниці корабельного угруповання намагалися надати допомогу, але шторм і потужний вибух боєзапасу перекинули крейсер і він почав тонути", – заявив Владислав Назаров.

Як виправдовуються у Росії

Міноборони РФ на диво підтвердило інформацію про пожежу на ракетному крейсері "Москва" і серйозні пошкодження, отримані внаслідок інциденту. Інформацію, що це сталося внаслідок ракетного удару з боку України, у міністерстві оборони РФ не підтверджують наразі. Там кажуть, що причини пожежі їм невідомі, їх встановлюють.

У державі-агресорці також стверджують, що нібито внаслідок пожежі сталася детонація боєприпасу. Водночас у російському Міноборони переконують, що станом на 14 квітня на "Москві" пожежу локалізували.

Крейсер, за їхніми даними, зберігає плавучість, а основне ракетне озброєння, мовляв, не пошкоджено.

"Вогнища спалаху на крейсері "Москва" локалізовано. Відкритого горіння немає. Вибухи боєприпасів припинені", - заявили у Міноборони РФ.

Як коментує українська сторона

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю адвокату і правозахиснику Марку Фейгіну зазначив, що крейсер "Москва" сильно палав.

"З флагманом морського флоту крейсером "Москва" сталася якась несподіванка. Сильно горить... Там 510 осіб екіпажу, не можемо зрозуміти, що сталося - два матроси покурили не в тому місці, чи порушили в черговий раз якісь заходи безпеки, не щастить", - сказав, жартуючи, Арестович.

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Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що виведення з ладу російського корабля є важливою подією, оскільки він був головним кораблем Росії.

"І ми позбавили Росію флагмана. І це, це, я б більше сказав, політична і емоційна перемога. І те, що він став небоєздатним, неважливо, на плаву він чи затонув, але він став небоєздатним. Відремонтувати його сьогодні неможливо і у Чорного моря немає флагманського корабля. Оце важливо", - сказав Жданов в ефірі Радіо НВ.

Військовий експерт уточнив, що, за його даними, дійсно на кораблі також здетонував боєкомплект. На його думку, після такої детонації корабель не підлягає ремонту.

Прессекретар Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що росіяни приховують масштаби пошкоджень на "Москві". Він припускає, що крейсер буде небоєздатним щонайменше рік.

"За наявними даними, причиною "серйозних ушкоджень" стали вітчизняні крилаті ракети "Нептун". І навіть якщо крейсер вдасться загасити, найближчого року він буде не боєздатним", - повідомив він.

Своєю чергою, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін, коментуючи знищення "Москви", зауважив: "Більше того, переважна частина Заходу почала відверто грати на нашу перемогу, незважаючи на лякалки Путіна про ядерну війну. Це вже крок до союзництва і рівня солідарності як в НАТО, крига скресла. Всередині Росії з цього приводу тотальна істерика, там починають розуміти, що все погано закінчиться вже для самої Москви, а не тільки для крейсера. Кажуть, що російські еліти реально почали боятися за своє майбутнє. Правильно роблять".

Що відомо про крейсер "Москва"

Крейсер "Москва" є флагманом Чорноморського флоту РФ. Корабель збудували на суднобудівному заводі в Миколаєві, який нині безжально обстрілюють російські окупанти, і ввели до експлуатації 1982 року.

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Корабель входить до проєкту 1164 "Атлант", який передбачав створення кораблів далекої океанської зони, де, за планом влади РФ, повинен був полювати на авіаносці США. Основне ударне озброєння корабля становить 16 пускових установок ракет П-1000 "Вулкан".

У РФ вважають же цей крейсер "другим за бойовою силою кораблем російського ВМФ". Водночас, це досить старий і проблемний корабель. Вже у 1991 році судно вперше стало на капітальний ремонт та модернізацію.

Вже у 2016 року в корабля знову був плачевний стан і він не виходив у море не виходив, навіть обговорювалася можливість його списання. Проте, за два роки його знову відправили на дворічний капремонт двигуна та генераторів.

В яку суму обійшовся ремонт "Москви" Росії, офіційно не називається. Але можна припустити, що вартість робіт сягає десятки мільйонів доларів.

Росіяни неодноразово залучали "Москву" до бойових дій. Зокрема, "притягнули" крейсер на участь у війні проти Грузії в 2008 році. Тоді саме цей крейсер очолював групу російських кораблів, які захопили головний грузинський порт Поті, де знищили на рейді усі грузинські катери та кораблі.

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А 2014-го корабель блокував українські кораблі у Донузлаві. У 2015 році росіяни залучили його до операції в Сирії.

Крім того, Путін кинув "Москву" і на війну проти України. У перший день вторгнення РФ, 24 лютого 2022 року, ракетний крейсер брав участь в атаці на острів Зміїний, де "русский военный корабль", у відповідь на пропозицію здатися, почув всесвітньовідомий вислів українського захисника - "русский военный корабль иди нах*й".

За останніми даними ЗМІ, ракетний крейсер "Москва" Чорноморського флоту Росії днями стояв на якорі в Севастопольській бухті навпроти Аполлонової бухти. Бортовий номер та назва корабля пофарбовані.

Зауважимо, що удар по крейсеру "Москва" припав на дату, коли на сході України через вторгнення РФ у 2014 року розпочалась Антитерористична операція.

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