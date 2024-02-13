"Москва змогла обміняти якість на кількість": скільки танків Росія втратила за час війни проти України

Росія має на озброєнні 1750 основних бойових танків, починаючи від Т-55 десятирічної давності.

Російські окупанти за час повномасштабного вторгнення до України втратили понад 3000 танків. Це еквівалент усього довоєнного активного інвентарю РФ. Проте Кремль має достатньо бронетехніки нижчої якості на складах.

Про це з посиланням на Міжнародний інститут стратегічних досліджень, пише Reuters.

Як зазначається, Росія втратила понад 3000 танків під час вторгнення до України – це еквівалент усього її довоєнного активного інвентарю. Проте РФ ще має достатньо бронетехніки нижчої якості на складах.

Україна також зазнала значних втрат з початку вторгнення в лютому 2022 року, але поповнення військ Заходом дозволило зберегти запаси, підвищуючи якість.

“Однак Москва змогла обміняти якість на кількість, витягнувши тисячі старих танків зі сховищ зі швидкістю, яка часом могла досягати 90 танків на місяць”, — йдеться у щорічному звіті інституту.

Запаси, які зберігаються в Росії, означають, що Москва “потенційно може зазнати ще близько трьох років великих втрат і поповнювати резервуари із запасів, навіть за нижчого технічного стандарту, незалежно від її здатності виробляти нове обладнання.

За даними Military Balance, Росія має на озброєнні 1750 основних бойових танків, починаючи від Т-55 десятирічної давності та закінчуючи сучасними Т-80 і Т-90. У сховищі є ще 4000.

“Ситуація підкреслила зростаюче відчуття глухого кута в бойових діях, який може тривати у 2024 році”, — йдеться у виданні Military Balance.

Водночас Міністерство оборони Росії від коментарів на цю тему відмовилося.

Нагадаємо, що Росія хоче військової конфронтації із Заходом.

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