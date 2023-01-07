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Москвичам та пітерцям приготуватись: в ГУР Міноборони повідомили подробиці додаткової мобілізації в РФ

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Москвичам та пітерцям приготуватись: в ГУР Міноборони повідомили подробиці додаткової мобілізації в РФ

Фото: Associated Press

За інформацією військової розвідки, до російської армії планують мобілізувати передовсім чоловіків із великих міст Росії.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк повідомив, що до збройних сил держави-агресорки планують мобілізувати до пів мільйона росіян. Додаткова мобілізація може розпочатися вже 15 січня — одразу після новорічно-різдвяних свят.

Про це він розповів у коментарі “t-online”, інформує пресслужба ГУР Міноборони.

За словами Черняка, проєкт указу про додаткову мобілізацію вже існує. Цього разу вона проходитиме насамперед у великих російських містах, таких як Москва та Санкт-Петербург.

Як повідомляється, до збройних сил Росії потраплять чоловіки, які зараз працюють як у соціальних сферах, так і у галузях, що приносять прибутки для російської економіки. 

Нагадаємо, раніше представник ГУР Мінборони Вадим Скібіцький сказав, що Росії знадобиться приблизно два місяці, щоб сформувати військові формування після оголошеної додаткової мобілізації.

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Дата публікації
Перегляди
1568
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