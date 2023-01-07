Москвичам та пітерцям приготуватись: в ГУР Міноборони повідомили подробиці додаткової мобілізації в РФ

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк повідомив, що до збройних сил держави-агресорки планують мобілізувати до пів мільйона росіян. Додаткова мобілізація може розпочатися вже 15 січня — одразу після новорічно-різдвяних свят.

Про це він розповів у коментарі “t-online”, інформує пресслужба ГУР Міноборони.

За словами Черняка, проєкт указу про додаткову мобілізацію вже існує. Цього разу вона проходитиме насамперед у великих російських містах, таких як Москва та Санкт-Петербург.

Також читайте Жданов розкрив нові подробиці знищення російських "мобіків" у Макіївці

Як повідомляється, до збройних сил Росії потраплять чоловіки, які зараз працюють як у соціальних сферах, так і у галузях, що приносять прибутки для російської економіки.

Нагадаємо, раніше представник ГУР Мінборони Вадим Скібіцький сказав, що Росії знадобиться приблизно два місяці, щоб сформувати військові формування після оголошеної додаткової мобілізації.

Читайте також: