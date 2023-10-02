“Мости спалено”: Жданов пояснив, чому Захід не може втомитися підтримувати Україну

Захід надає і продовжуватиме надавати військову допомогу Україні, тому що давно визначився, на чиєму боці він “грає”. Жодних сумнівів у тому, що США і Європа продовжуватимуть постачати нам зброю і боєприпаси, немає і бути не може. І все це тому, що колективний Захід не готовий до війни з Російською Федерацією.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі.

“Мости спалено”: Захід вже визначився, на чиєму він боці

Він чітко й однозначно дав зрозуміти, чий союзник Захід у війні між Україною та РФ: “Я вам скажу так, що, якби співпраця з РФ Заходу була вигіднішою, ніж підтримка України в боротьбі з Росією, то, повірте, вони б уже давно переметнулися на бік РФ”.

“Захід не може втомитися в цьому випадку, тому що вони прийняли рішення. Знаєте, як кажуть? Мости спалено, і вони визначилися, по який бік барикад вони перебувають. Уже зворотної дороги для Заходу немає”, — сказав Жданов.

“Трампісти” при владі: чим вони небезпечні для США

Також експерт пояснив, чим небезпечний для США факт наявності “трампістів” при владі: “Ось ці “трампісти”, які намагаються блокувати військову допомогу Україні, вони тільки поглиблюють внутрішню і зовнішню позицію США на світовій арені. Вони просто опускають США зі світового геополітичного Олімпу, роблячи свою країну більш вразливою перед тим же самим Китаєм”.

“Захід розуміє, навіщо боротися з російським фашизмом”

При цьому Жданов підкреслив: “Точно так само західні країни: вони прийняли наш бік, вони зрозуміли, що з російським фашизмом треба боротися, тому що, якщо сьогодні Україна не зупинить російський фашизм, то завтра цей фашизм прийде спочатку в Східну Європу, а потім буде зіткнення із Західною Європою. Вони сьогодні не готові вступати у військове протистояння з путінською Росією”.

“Саме тому всі розмови про те, що “Захід втомиться”, “Заходу набридне”, “Захід не зможе”… Якщо це дійсно станеться, значить вони програли. Ми просто в цьому випадку будемо боротися до своєї останньої можливості, найгірший варіант — потрапимо під окупацію РФ, а вони завтра будуть стояти на колінах”, — сказав експерт.

“Наступний саміт G20 буде проходити в Москві і керувати цим самітом буде Путін. І буде розповідати Шольцу, Макрону, Сунаку, Байдену, як правильно враховувати інтереси Росії у світовій геополітиці. Саме тому Захід ніколи не втомиться, допоки ми не переможемо”, — резюмував Жданов.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: А если Запад устанет поддерживать Украину? | Жданов

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