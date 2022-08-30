"Мости усі роз**бали, ні заїхати, ні виїхати не можна": окупант розповідає дружині про влучні удари ЗСУ на Херсонщині

Головне управління розвідки перехопило розмову окупанта з дружиною, він скаржиться на розбиті мости та на скасування відпусток.

Військова розвідка перехопила розмову російського окупанта з дружиною. Загарбник скаржится на ситуацію з мостами на Херсонщині, а також на скасування усіх відпусток.

Про це свідчить перехоплення Головного управління розвідки Міноборони України.

"Мости усі роз**бали, всі, тепер ні за'їхати, ні виїхати не можна. Все - пересування "по нулях", - каже військовий РФ.

Його дружина згадує про міст на літеру "А" (ймовірно Антонівський - ред.). Жінка зазначає, що в Росії запевняють, що його відновили.

На що окупант відповідає, що його "розх*ярили весь".

"Ніх*я його не відновили, навпіл склався і впав у річку", - додав російський загарбник.

Крім того окупант поскаржився на скасування відпусток. А дружина розповіла, що жодної ротації для військових не буде, і що деякі російські військові, які приїжджають у відпустки, відмовляються повертатися в Україну, і їх звільняють за статтею.

#ГУРперехоплення ‼️“МОСТЫ ВСЕ РАЗЪЕ*АЛИ, ВСЁ! ТЕПЕРЬ НЕ ВЪЕХАТЬ, НЕ ВЫЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ!” Військовий рф розповів про ситуацію з мостами у Херсонській області, а його дружина — про збори у військовій частині Опубліковано Головне управління розвідки Міністерства оборони України Вівторок, 30 серпня 2022 р.

Нагадаємо, що українські військові на південному фронті у ніч проти 30 серпня знищили 159 окупантів та 60 одиниць ворожої техніки.

Звільнення Херсона: на Антонівському мосту сталися три потужні вибухи

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