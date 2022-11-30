Росіяни на Херсонщині вбили працівників агрофірми та дівчину: їх розстріляли, а потім підірвали будинок

У селі Правдине Херсонської області знайшли масове поховання працівників однієї із агрофірм та неповнолітньої дівчини. Будинок, у якому були люди росіяни спочатку обстріляли, а потім підірвали.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у квітні 2022 року в будинку перебували працівники фірми, які охороняли поблизу села зрошувальні агрегати, а також неповнолітня дівчина. Приміщення російські окупанти спочатку обстріляли, а потім підірвали.

Фото: Офіс генерального прокурора

Загиблих поховали біля місця трагедії, дівчину - на місцевому кладовищі. Під час ексгумації на тілах жертв, у черепах, були кульові поранення, на зап’ястях у ще двох – виявлено мотузку.

Фото: Офіс генерального прокурора

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Злочини Росії проти українців

Російські терористи на окупованих територіях вчиняють геноцид. Масові поховання виявляють майже у всіх селах та містах, де були росіяни - Бучі, Ізюмі та інших населених пунктах України.

На одному з місць масових поховань в Ізюмі фахівці ексгумували 447 тіл. Серед них було 22 військовослужбовців та 5 дітей.

На одному з фото, яке оприлюднили після ексгумації тіл в Ізюмі, видно руку вбитого українця, на якій одягнено синьо-жовті браслети. Тіло належить українському захиснику Сергію Сові. Його президент Зеленський нагородив званням "Героя України" посмертно.

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