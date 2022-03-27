Моторошна статистика: російські солдати вбили майже 140 дітей українських, ще понад 200 поранили

Російські окупанти вбивають дітей і руйнують заклади освіти в Україні.

В Україні внаслідок збройної агресії РФ, яка цинічно напала на нашу державу в ніч проти 24 лютого і продовжує тероризувати мирних людей, загинули щонайменше 139 дітей.

Про це інформує Офіс Генпрокурора.

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Станом на ранок 27 березня 2022 року 139 дітей загинуло і понад 205 поранено через збройну агресію Російської Федерації. Найбільше постраждало дітей у Київській - 65, Харківській - 45, Донецькій - 53, Чернігівській - 38, Миколаївській - 29, Луганській - 25, Запорізькій - 19, Херсонській - 21, столиці - 16, Житомирській - 15 та Сумській - 14 областях.

Крім того, 25 березня військовослужбовці РФ обстріляли із важкої артилерії с. Велика Олександрівка, Бериславського району, Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинула 4-річна дитина.

Ще двоє діток отримали поранення 26 березня через обстріл окупантами Мелітополя Запорізької області.

Того ж дня путінські армійці відкрили вогонь по місту Боярка в Київській області, внаслідок чого дитина отримала поранення.

Зазначається, що через щоденні бомбардування та обстріли вже пошкоджено 733 закладів освіти, 74 з них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Київ.

Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, у Маріуполі російський армієць вистрелив в обличчя 11-річній дівчинці. Куля пройшла через щелепу і травмувала корінь язика. Наразі дитина перебуває у лікарні, вона ледь може ходити, але на щастя, її стан покращується.

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