Моторошна страта воїна ЗСУ: терорист Пригожин прокоментував, чи причетна до цього ПВК "Вагнер"

Терорист та засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин прокоментував моторошну страту воїна ЗСУ, якою похвалилися російські телеграм-канали. Він заявив, що мовляв його бойовики не мають до цього причетності.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Терорист Пригожин заявив, що мовляв його найманці не відрізали голову ще живому воїну ЗСУ та не хвалились своїми звірствами у соціальних мережах.

Заяву про причетність терористів з "Вагнера" він назвав "повною маячнею, яка є неправдивою". Також він накинувся на російського правозахисника Володимира Осечкіна, який раніше повідомив, що до моторошних вбивств причетні саме терористи Пригожина.

Моторошна страта воїна ЗСУ

Ввечері, 11 квітня, російські телеграм-канали похвалились моторошною стратою українського захисника. На кадрах ще живому воїну ЗСУ російські окупанти відрізають голову.

Українська влада, зокрема президент Зеленський та очільник МЗС Кулеба, звернулись до світу зі закликом відреагувати на звірства, які чинять російські терористи всупереч усім можливим нормам міжнародних законів. Багато країн та ООН вже засудили садизм російських терористів.

Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що українська розвідка попередньо встановила учасників та виконавця страти українського військовополоненого. Також у ГУР уже знають місце, де був скоєний страшний злочин російських окупантів.

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