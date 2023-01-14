Моторошні кадри після терористичного обстрілу багатоповерхівки у Дніпрі: люди кричали під завалами (фото, відео)

Станом на 20:00 з-під завалів багатоповерхівки врятували 35 осіб, зокрема 6 дітей. Російські терористи забрали життя п’яти мирних жителів, ще 64 - отримали поранення.

Жахливі наслідки терористичного удару, завданого пілотом російського важкого бомбардувальника по житловому будинку в Дніпрі, зафіксовані на фото та відео, нікого не можуть залишити незворушним. Цілий проліт, 2 під’їзди багатоповерхівки просто зруйновані вщент. З-під завалів довго чулися крики про допомогу. До рятувальної операції долучилися не тільки медики та працівники ДСНС, але й добровольці - звичайні мешканці міста.

ТСН.ua зібрав моторошні кадри з місця трагедії та останню інформацію про постраждалих.

У 18-під’їздному панельному будинку, в який влучив ракетою Х-22 пілот російського важкого бомбардувальника, проживали понад 1 100 людей.

За словами мера Дніпра Бориса Філатова, усі під"їзди, розташовані праворуч від місця влучання, потрібно буде демонтувати.

На місці влучання продовжують працювати всі профільні служби: рятувальники, лікарі, 5 слідчо-оперативних груп поліції, криміналістична лабораторія, патрульні поліцейські, криміналісти, кінологи.

За словами заступника голови ОП Кирила Тимошенка, під завалами могли опинитися від 100 до 200 людей, 50 із них — діти.

Одразу після влучання ракети люди, які перебували поруч, чули, як під завалами кричать люди, благаючи про допомогу.

Людей, які опинилися у пастці на верхніх поверхах, знімали за допомогою кранів. Вони сигналізували рятівникам ліхтарями та мобільними телефонами.

Фото: із соцмереж

Фото: із соцмереж

Фото: із соцмереж

“Коли бачиш такі речі на фото та відео — це одне, а наживо — вже зовсім інше. Важке відчуття”, - говорять очевидці.

Окрім працівників ДСНС, багато добровольців допомагають розбирати завали. Волонтери привозять постраждалим теплу їжу, допомагають перевезти речі із зруйнованих квартир.

Навпроти зруйнованого будинку №118 на вулиці Набережна Перемоги, на зупинці громадського транспорту розгорнуто штаб прийому звернень людей, постраждалих внаслідок ракетного удару.

Фото: із соцмереж

Станом на 20:00 було відомо, що з-під завалів багатоповерхівки врятували 35 осіб, зокрема 6 дітей.

Фото: із соцмереж

Фото: із соцмереж

Фото: із соцмереж

Фото: із соцмереж

Фото: із соцмереж

Російські терористи забрали життя п’яти мирних жителів, ще 64 - отримали поранення.

Нагадаємо, російські окупанти завдали нового масованого ракетного удару по Україні 14 січня. Ворог поцілив по об’єктах критичної інфраструктури та по звичайних житлових будинках, постраждали люди.

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