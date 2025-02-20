Моторошний удар по багатоповерхівці в Херсоні: під завалами шукають маму близнят, яких врятували

Постійні тривоги і загроза нових обстрілів ускладнюють пошуково-рятувальну операцію в Херсоні. Надзвичайники розбирають завали в багатоповерхівці, в яку уночі влучила керована авіабомба. Під руїнами можуть бути люди, зокрема – мама двох близнят, яких вдалося визволити невдовзі після "прильоту".

Що відбувається на місці удару – читайте в матеріалі ТСН.ua.

"Люди, є хто живий?"

Три керовані авіабомби росіяни скинули на Херсон опівночі. Місто прокинулося від гучних вибухів.

"Там має бути тільки жінка? Так, дітей забрала "швидка" недавно, одразу, як "прильот" був. Жінка під завалами. Говорять сусіди, що вона спала в залі", – кажуть очевидці.

В цій багатоповерхівці зруйновано цілий під’їзд. Знищено 15 квартир. В одній з них були діти. 14-річні близнята, хлопчик і дівчинка, зараз у лікарні з вибуховими травмами і гострою реакцією на стрес. Їхню маму шукають під завалами.

"Дітей до себе забрала, потім "швидка" їх забрала. Діти були тут, дівчинка була отут, оце де дитяча, хлопчик пішов у туалет. Оце їх спасло. Через стінку була мама, спала", – зазначає мешканка будинку.

Жителів верхніх поверхів рятувальники діставали за допомогою спецтехніки. Поранено 6 мешканців будинку.

"Я в цій кімнаті там сидів, читав. А дружина була в тій кімнаті", – розповів постраждалий.

Для людей поряд розгорнули "Пункт незламності" та штаб. Деякі люди поїхали до лікарні, інші – до своїх рідних і близьких. Зараз на місці ліквідовують наслідки терористичного акту РФ. Відомо, що 80 осель – з вибитими шибками. Завали розбирають понад сотню людей і 35 одиниць техніки. Роботи доводиться призупиняти через загрози повторних обстрілів.

Ще одна керована авіабомба впала біля приміщення коледжу, і це вже не перший "приліт" тут. Потрощений магазин.

Нагадаємо, вночі 20 лютого Херсон здригнувся від "прильоту" російської керованої авіабомби в десятиповерхівку. Через удар зруйновано пʼятнадцять квартир – від першого до 10 поверху одного з під'їздів. Крім цього, у 80 оселях вибило шибки.

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