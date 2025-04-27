Мотоцикли та авто: в ISW розповіли про нову тактику наступу росіян

РФ кидає піхоту в бій на мотоциклах

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Російське керівництво готується інтегрувати використання великої кількості мотоциклів для проведення штурмових операцій на фронті під час літньо-осінньої кампанії, оскільки українські безпілотники становлять велику загрозу для загарбників.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначили, що Міноборони РФ нещодавно показало кадри, на яких демонструється відпрацювання тактики наступу та оборони на мотоциклах у групах по 2-3 людини. Це може вказувати на розробку доктрини для систематичного наступального використання мотоциклів.

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Речник Харківського угруповання військ ЗСУ підполковник Павло Шамшин заявив, що російське командування навчає солдатів тактики ведення бою на мотоциклах, що свідчить про те, що вони готують частіше використовувати їх в наступальних операціях в Україні влітку та восени 2025 року.

Мотоцикли дозволяють загарбникам підвищити швидкість та маневреність для уникнення ударів з боку українських безпілотників. Разом з тим, робота мотору мотоцикла не дає водієві почути звук наближення дрона.

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що наразі спостерігається тенденція зростання проведення моторизованих та комбінованих штурмів зі сторони загарбників. Росіяни все частіше використовують мотоцикли та цивільну техніку для перевезення піхоти.

«Командування РФ продовжує адаптувати свою тактику, щоб компенсувати удари українських безпілотників та, ймовірно, пом’якшити обмеження російських військових у техніці через великі втрати бронетехніки влітку та на початку осені 2024 року», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Покровському напрямку (Донецької області) російські війська атакують малими піхотними групами, використовуючи квадроцикли, мотоцикли та навіть велосипеди.

Ми раніше інформували, що російські війська на фронті в Україні змінили тактику, поєднуючи традиційну силу артилерії з новітніми технологіями.