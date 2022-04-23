"Мовчазне визнання провалу": британська розвідка дала оцінку новим планам Росії щодо війни

Оголосивши новою метою захоплення хоча б Донбасу та південної частини України, Росія визнала, що спроба окупувати всю країну зазнала невдачі.

Після поразок у захопленні більшої частини України, включно з Києвом, російська влада вирішила задовольнитися меншим.

Про це йдеться у повідомленні розвідки Великої Британії 22 квітня.

Таке рішення Кремля у розвідці назвали мовчазним визнанням провалу початкових планів. Це може свідчити про розуміння Росією того, що війна йде не за її планом.

В розвідці зазначили, що Росії знадобиться певний час, якщо вона планує почати втілювати іншу тактику ведення боїв задля покращення результатів, зокрема, під час наземних операцій. Саме тому найближчим часом зберігається ймовірність продовження бомбардувань як спроби придушення українського спротиву.

"В результаті, цілком імовірно, що російські сили й надалі будуть розчаровані через свою нездатність швидко прорвати українську оборону", – повідомили в британській розвідці.

Нагадаємо, заступник командувача російських військ ЦВО генерал-майор Рустам Міннекаєв повідомив, що РФ під час "другої фази" війни планує повністю захопити Донбас та південь України, а також забезпечити сухопутний коридор до Криму.

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