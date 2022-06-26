Мовчимо: Жданов пояснив, чому український уряд не робить заяв щодо можливого вторгнення Білорусі

Враховуючи при цьому всі процеси, що відбуваються в Білорусі, та посилення тиску Кремля на диктатора Олександра Лукашенка.
Військовий експерт пояснив, чи є сенс, ґрунтуючись на розвідданих, не мовчки спостерігати небезпечні приготування з боку збройних сил Білорусі, а зробити офіційне попередження-заяву українського уряду про те, що у разі агресії зі сторони Республіки, Україна залишає за собою повне право застосовувати військові засоби на всю глибину території агресора.
Олег Жданов зазначив: таку заяву уряд України не робить тому, що її можуть вважати агресивною.
"Як підготовка України до агресії з боку Білорусі. Тому робимо скромний вигляд і мовчимо, але при цьому готуємося до найгіршого варіанту – відображення вторгнення білоруської армії. Ось такий політичний розклад", – додав він.
Раніше експерт Іван Ступак пояснив, навіщо самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко постійно їздить до Росії, особливо до Санкт-Петербурга.
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