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"Мовчки чекайте на фінал": Подоляк звернувся до росіян

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
2709
Час на прочитання
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"Мовчки чекайте на фінал": Подоляк звернувся до росіян

Фото: Getty Images

Михайло Подоляк також наголосив, що погрози, мобілізація та Іран не допоможуть Росії виграти війну проти України.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Росії у війні проти України не допоможе ані мобілізація, ані погрози чиновників чи співпраця з Іраном. Країна-агресор має усвідомити реальність.  

Про це він написав у дописі у Twitter.

"Ані тотальна мобілізація, ані панічні пошуки снарядів, ані таємні контракти з Іраном, ані лавровські погрози не допоможуть…Росії слід усвідомити реальність. Україна до кінця проведе демілітаризацію Рф, вишпурне окупантів з усіх окупованих територій. Мовчки чекайте на фінал…", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ​​Подоляк озвучив єдину причину вторгнення РФ в Україну – бажання домінувати у регіоні та поставити український народ на коліна.

Радник керівника Офісу президента також зазначив, що Росія не хоче переговорів, а намагається уникнути відповідальності, тому її має чекати трибунал.

Коментуючи вибухи на російському аеродромі "Енгельс-2", він зазначив, що події на території країни-агресорки є "об'єктивним наслідком процесу під назвою війна".

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2709
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