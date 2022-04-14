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"Мой трактор спокойно машину переезжает": окупанти вихваляються злочинами в Україні

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"Мой трактор спокойно машину переезжает": окупанти вихваляються злочинами в Україні

Associated Press

СБУ перехопила розмову росіян.

Служба безпеки України перехопила чергову розмову російський окупантів. В ній російський солдат вихваляється, як "танком переїхав легковика".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"У той час як офіційний Кремль відкидає будь-які звинувачення у звірствах російських окупантів, ті охоче обговорюють це у приватних розмовах. Причому загарбники смакують і вихваляються своїми воєнними злочинами - про що свідчать численні перехоплення СБУ", - йдеться в повідомленні.

Діалог між росіянами:

"Я теперь знаю, что мой трактор спокойно машину переезжает", - вихваляється російський загарбник.

"И с какой скоростью надо ехать?" - перепитує співрозмовник. 

"Я еб*шил где то 40 км/час", – відповідає окупант. 

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський пояснив, чому окупанти масово грабують домівки українців.

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