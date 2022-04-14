"Мой трактор спокойно машину переезжает": окупанти вихваляються злочинами в Україні

СБУ перехопила розмову росіян.
Служба безпеки України перехопила чергову розмову російський окупантів. В ній російський солдат вихваляється, як "танком переїхав легковика".
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
"У той час як офіційний Кремль відкидає будь-які звинувачення у звірствах російських окупантів, ті охоче обговорюють це у приватних розмовах. Причому загарбники смакують і вихваляються своїми воєнними злочинами - про що свідчать численні перехоплення СБУ", - йдеться в повідомленні.
Діалог між росіянами:
"Я теперь знаю, что мой трактор спокойно машину переезжает", - вихваляється російський загарбник.
"И с какой скоростью надо ехать?" - перепитує співрозмовник.
"Я еб*шил где то 40 км/час", – відповідає окупант.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський пояснив, чому окупанти масово грабують домівки українців.
Читайте також:
- Путін заявив, що "захистить Донбас", а вбивства українців назвав "благородною метою"
- У Британії заявили, що вже розроблено всі можливі варіанти відповіді Путіну на застосування хімзброї в Україні
- Біля кордону окупанти накопичують війська, існує ризик застосування росіянами хімічної зброї — Міноборони