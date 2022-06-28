"Моя дитина збиралася заміж": у Кременчуці мати шукає 22-річну доньку, яка зникла після терористичної атаки Росії на ТЦ (фото)

Мешканка Кременчука, який росіяни жорстоко обстріляли ракетами 27 червня, після атаки не може знайти свою 22-річну доньку. Дівчина, яка працювала в ТЦ "Амстор", зникла.
Пані Людмила після ракетного удару армії Путіна активно шукає 22-річну доньку і до останнього вірить, що її дитина жива.
Про це сама пані Людмила розповіла журналістам, пише місцева "Кременчуцька газета".
За її словами, після вибуху зв’язок з дитиною зовсім пропав.
"Я не знаю, що з моєю дочкою. В списку живих її немає. Їздили в морг, немає... Здали ДНК... Дитина там працювала. Вона була там, коли стався вибух, я зателефонувала. Гудки йшли, вона не відповідала, а через годину зв’язок пропав", - пригадує жінка.
Вона каже, що після цього побігла просто до ТЦ.
"Я побігла просто туди - до Амстору"... там російські ракети вбивають мирних людей. І хай їхні матері знають, що вони нас знищують", - наголошує жінка.
Зі сльозами на очах вона повідомила, що сьогодні до лікарні привезли двох дівчаток. Їхні волосся схожі за кольором волосся її доньки, тому вона приїхала до медзакладу.
"Ми жили мирно, ми не хотіли ні на кого нападати, ми строїли дома, моя дитина заміж збиралася... У мене до останньої є надія...", - розповіла вона.
Нагадаємо, 27 червня під час повітряної тривоги окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, де була понад тисяча цивільних людей.
Тим часом у Мережі показали момент надпотужного вибуху під час ракетного удару РФ у Кременчуці (відео).
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