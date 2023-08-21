Моя дівчинка була вся у крові: мати загиблої 6-річної Софійки пригадала день атаки по Чернігову

Ольга Голинська, яка 19 серпня втратила єдину 6-річну доньку Софію під час ракетного удару, розповіла, що у той день приїхала до Чернігова в гості до рідного брата. Потяг прибув об 11:00. Маму з донькою зустріли на вокзалі і вони пішли гуляти центром міста.

Те, що вона пережила - розповіла Суспільному.

Також читайте Де і коли українські пілоти літали на F-16: цікава відповідь Ігната

"Це не можна передати, що ми бачили"

Жінка розповіла, що пішли гуляти ще з дітьми подруги. Зупинилися у центрі, діти вилізли на сцену.

"Ми тільки прийшли до площі, в мене подруга була теж з двома дітками – дві дівчинки-близнюки. Ми просто стояли біля сцени гралися. Це ж діти. Дівчата залізли на сцену, я не знаю, це навіть пів хвилини. Це не можна передати, що ми бачили. І просто стояла біля мене дитина, на сцені, вона просто впала і з неї почало литися дуже багато крові в області животика", - пригадала вона.

Ольга каже, що в момент удару її ногу причавило плитою, але вона кричала про допомогу, щоб дізнатися, що із її дівчинкою. На допомогу підійшли перехожі.

Ольга вирішила не чекати на швидку. Вона зупинили авто, яке проїжджало поруч, і попросили відвезти до лікарні.

"Ви точно впевнені? Ви приймаєте рішення, що ми не чекаємо на швидку, ми їдемо в лікарню? Я кажу: "Так, я приймаю рішення, бо вона не реагувала». Так вона дихала, в неї були відкриті очі, були ще теплі руки", - розповідає жінка.

Софійку привезли до дитячої лікарні

Дічинку привезли до Чернігівської обласної. За сломи лікарів, вони боролися, розповіла мати загиблої дівчинки,

"Вони надавали допомогу, але я так розумію, що уламок пошкодив серце", - вважає вона.

Той час, що жінка чекала в коридорі лікарні, вона записувала відео для соціальних мереж, щоб люди молилися за її єдину доньку Софійку.

"В мене її забрали, її підняли на шостий поверх, я залишилася на першому. Мені сказали, що мені ніякої інформації надавати не будуть, говорити теж зі мною ніхто не буде, тому я просто благала друзів, знайомих, хто знає мою Софійку – моліться за неї".

Вважала Чернігів мирним містом

Через декілька годин лікарі повідомили Ользі, що Софійка померла, але жінка і досі не може змиритися із втратою.

"Як я можу усвідомити? Вона в мене одна. Це був сенс мого життя. Я тільки ради неї жила. Вона мала йти в перший клас, ми з нею готувалися. Вона завжди любила подорожувати, я розумію, що в країні війна, але ж треба далі жити. Ми їздили в різні міста, відвідували подруг, знайомих, гостей", - каже Ольга.

Жінка каже, що вважала Чернігів мирним, безпечним містом.

"Саме тим людям, хто запустив ракету, я б їх душила, і щоб їх рвало просто на шматки. Я бажаю, щоб просто були всі ці нелюди, які прийшли на нашу землю, всі ці росіяни, всі, хто бажає нам зла, а також ті люди, які здають якусь інформацію – їх треба виганяти з нашої рідної землі, вони не мають бути тут взагалі", - говорить із ненавистю мати, яка втратила свою дочку.

Нагадаємо, 19 серпня Росія поцілила в центр Чернігова. Атака забрала життя семеро людей, зокрема Софійки. Як повідомили наступного дня в Офіс генпрокурора, ціллю був не драмтеатр.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Сила вибуха була спрямована на оточуючих! РФ не цілили у драмтеатр Чернігова| ГПУ".

Читайте також: