"Моя мати - українка": WP опублікувала таємну розмову Воллеса та Шойгу

Там він зустрічався зі своїм колегою Сергієм Шойгу. Міністри говорили про ймовірність російської агресії проти України.

Про це пише Washington Post.

Воллес хотів ще раз запитати про переговори щодо вимог Путіна про розширення НАТО та діяльності альянсу у Східній Європі. За його словами, росіяни не виявили жодного інтересу до цього.

Воллес попередив Шойгу, що Росія зіткнеться з шаленим опором, якщо вторгнеться в Україну.

"Я знаю українців — я був в Україні п’ять разів — і вони будуть воювати. Моя мати - українка ", - сказав Воллес.

Моя мати - українка "Все це частина нашої країни", - заявив Шойгу, натякаючи, що він краще знає народ України.

Тоді Воллес нібито попередив Росію про жорсткі санкції. Росіяни ж почали скаржитись на те, що їм нібито не подобається, що Україна вибрала Захід та намагається рухатись у той бік. На закінчення зустрічі Шойгу запевнив міністра оборони Британії, що ніякої війни не буде.

Нагадаємо, Росія на початку повномасштабного вторгнення до України справді планувала повну окупацію. Путін хотів швидко захопити Україну, вбити президента Володимира Зеленського, а окупаційна армія планувала дійти до західних областей, які російський диктатор вважає "неонацистськими та заселеними русофобами".

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