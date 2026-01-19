"Може бути другий Чорнобиль": "Флеш" про можливі атаки Росії по АЕС України

Чорнобильська АЕС / © Associated Press

Очільник Центру радіотехнологій Сергій Бескрестнов з позивним «Флеш» попередив про катастрофічні наслідки можливих атак Росії на підстанції поблизу українських АЕС. Будь-яка похибка «надточної» ворожої зброї в радіусі 300 м від реактора загрожує «другим Чорнобилем».

Про це Бескрестнов написав у Мережі.

Навіщо Росії атакувати українські АЕС?

Експерт прокоментував заяви президенту України Володимира Зеленського та Головного управління розвідки Міноборони про підготовку Росією ударів по підстанціях на АЕС.

«Флеш» зауважив, що атомні електростанції на сьогодні фактично залишилися єдиними джерелами генерації світла в Україні. Тож, якщо Росія прагне домогтися повного блекауту, їй потрібно буде атакувати ці об’єкти.

Бескрестнов також пояснив, про що йдеться.

«Поруч з кожною АЕС є підстанція і комутаційні поля, які, скажімо так, „виводять“ генеровану електроенергію з АЕС і направляють її в лінії електропередач, які сходяться до АЕС з різних боків. Фактично це частина інфраструктури АЕС. Підстанція і комутація іноді знаходяться за кілометр від реакторів, а іноді за 300 метрів», — йдеться у дописі експерта.

Українські АЕС та розташовані поряд з ними підстанції (4 фото) © Сергій Бескрестнов «Флеш» © Сергій Бескрестнов «Флеш» © Сергій Бескрестнов «Флеш» © Сергій Бескрестнов «Флеш»

Промахи російських ракет загрожують «другим Чорнобилем»

У цьому контексті він звернув увагу на «надточну» російську зброю, яка насправді такою не є. Так, ракети «Кинджал» влучають абикуди. Точність ворожих крилатих та балістичних ракет теж далека від ідеалу.

Як приклад «Флеш» навів ракетний удар по Тернополю у листопаді 2025 року, коли замість заводу ворожі цілі влучили у житловий будинок. Були влучання і по сусідніх будинках у Києві під час атаки на конструкторське бюро «Луч». А ще експерт нагадав про «точні» дрони «Шахед», які атакували ГЕС, а влучили в житлові будинки Вишгорода.

Він пояснив, чим загрожують промахи російських ракет у разі атак на українські АЕС.

«Я дуже сподіваюся на те, що у росіян вистачить розуму не намагатися атакувати атомні електростанції, тому що промах Іскандера або Кинжала може перетворитися на другий Чорнобиль. Фактично всі наші АЕС знаходяться поблизу або Білорусі, або окупованої території РФ і можлива трагедія торкнеться всіх», — резюмував Бескрестнов.

Нагадаємо, Росія планує удари по підстанціях передавання електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС, щоб спровокувати повний блекаут і примусити країну до капітуляції. За даними ГУР, станом на середину січня окупанти вже провели розвідку десяти критичних об’єктів у дев’яти областях. Зеленський підтвердив підготовку ворога до нових атак, наголосивши, що метою Кремля є геноцид цивільного населення та ядерний шантаж Заходу задля припинення військової підтримки України.