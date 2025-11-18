ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1344
Час на прочитання
2 хв

Може спіткати доля Покровська: аналітик назвав місто, над яким нависла загроза

Гуляйполе розташоване в низині. Це ускладнює його оборону.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Війна.

Війна. / © Associated Press

У районі Гуляйполя у Запорізькій області може скластися схожа ситуація як у районі Покровська і Мирнограда на Донеччині.

Таку думку висловив військовий оглядач Денис Попович в етері «Громадського радіо».

Небезпека для Гуляйполя ще більше зросте, якщо росіяни окупують Рівнопілля, пояснив він. Наразі, зі слів Поповича, є інформація про те, що ворог там вже присутній. У разі окупації загарбникам стане легше обстрілювати Гуляйполе з дронів та артилерії, адже місто розташоване в низині.

«Зайняття ворогом будь-якої висоти на місцевості полегшує ворогу контроль над дорогами і можливість атакувати місто. Розташування міста відіграє негативну роль для його оборони», — наголосив Попович.

З його слів, окупанти намагаються охопити місто із півночі у тактичне «кільце», перерізавши логістику за допомогою дронів. Експерт пояснює, що росіянам не потрібно здійснювати оточення українських військ у звичному розумінні цього слова.

«Зараз необов’язково фізично оточувати війська чи місцевість. Достатньо перекрити логістику. Водночас фізично логістику можна не перерізати: достатньо розставити там „дрони-ждуни“, взяти під контроль повітря — і все, ніхто не прослизне й не пробіжить», — наголосив він.

Попович наголошує, що російські FPV-дрони на оптоволокні залітають вже на відстань до 50 км, а тому їх не можуть придушувати засоби радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, аналітики ISW наголошують, що армії агресорки РФ залишилося до Гуляйполя чотири кілометри. Окупанти намагаються ізолювати його з північного сходу. Вони продовжують просування до міста та автомагістралі Т-0401 Покровськ-Гуляйполе, яка є одним з основних українських пунктів постачання Гуляйполя.

Зауважимо, волонтер Сергій Стерненко заявляє, що війська Росії зайшли до Рівнопілля Запорізької області. На це вказують геолоковані кадри. Він опублікував фото, на яких у Рівнопіллі зафіксовані російські окупанти із розгорнутими національними прапорами.

Дата публікації
Кількість переглядів
1344
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie