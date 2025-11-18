Може спіткати доля Покровська: аналітик назвав місто, над яким нависла загроза

Війна. / © Associated Press

У районі Гуляйполя у Запорізькій області може скластися схожа ситуація як у районі Покровська і Мирнограда на Донеччині.

Таку думку висловив військовий оглядач Денис Попович в етері «Громадського радіо».

Небезпека для Гуляйполя ще більше зросте, якщо росіяни окупують Рівнопілля, пояснив він. Наразі, зі слів Поповича, є інформація про те, що ворог там вже присутній. У разі окупації загарбникам стане легше обстрілювати Гуляйполе з дронів та артилерії, адже місто розташоване в низині.

«Зайняття ворогом будь-якої висоти на місцевості полегшує ворогу контроль над дорогами і можливість атакувати місто. Розташування міста відіграє негативну роль для його оборони», — наголосив Попович.

З його слів, окупанти намагаються охопити місто із півночі у тактичне «кільце», перерізавши логістику за допомогою дронів. Експерт пояснює, що росіянам не потрібно здійснювати оточення українських військ у звичному розумінні цього слова.

«Зараз необов’язково фізично оточувати війська чи місцевість. Достатньо перекрити логістику. Водночас фізично логістику можна не перерізати: достатньо розставити там „дрони-ждуни“, взяти під контроль повітря — і все, ніхто не прослизне й не пробіжить», — наголосив він.

Попович наголошує, що російські FPV-дрони на оптоволокні залітають вже на відстань до 50 км, а тому їх не можуть придушувати засоби радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, аналітики ISW наголошують, що армії агресорки РФ залишилося до Гуляйполя чотири кілометри. Окупанти намагаються ізолювати його з північного сходу. Вони продовжують просування до міста та автомагістралі Т-0401 Покровськ-Гуляйполе, яка є одним з основних українських пунктів постачання Гуляйполя.

Зауважимо, волонтер Сергій Стерненко заявляє, що війська Росії зайшли до Рівнопілля Запорізької області. На це вказують геолоковані кадри. Він опублікував фото, на яких у Рівнопіллі зафіксовані російські окупанти із розгорнутими національними прапорами.