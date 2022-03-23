MOZGI також прибрали літеру Z з логотипу: "Символ ворога та зла"

MOZGI також прибрали літеру Z з логотипу: "Символ ворога та зла"

Раніше це зробив гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

Популярний український гурт MOZGI через російське вторгнення в Україну також вирішив видозмінити свою назву.

Зокрема, музиканти відкорегували логотип колективу. Про це повідомила одна із засновниць продюсерського центру MOZGI Entertainment – Ірина Горова.

Загалом, раніше колектив мав логотип MOZGI, втім керівництво прибрало літеру Z. Нині ж назва колективу писатиметься так: MOЗGI.

"Ми засуджуємо нелюдські злочини, котрі Росія вчиняє стосовно українського народу. Ми солідарні з українською армією, воїнами й всіма жертвами цієї кривавої війни з боку РФ. Тому ми прибираємо зі свого логотипу літеру "Z" – символ ворога та зла", - написала Горова.

Нагадаємо, раніше відомий український рокгурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ через війну Росії проти України також вирішив змінити свій логотип. Музиканти прибрали літеру Z.

Зазначимо, російські військові на своїй техніці малюють символ "Z". Пропаганда країни-агресорки почала тим часом активно націоналізовувати латинську літеру "Z". Зокрема, у Росії її вже почали писати на цивільних авто і навіть на дорожніх знаках.

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