Мозгова пояснила, за що росіяни ненавидять українців: "Вони тупі, збухані раби"

Донька Миколи Мозгового зазначила, що в України є лише один шляху до миру – через перемогу.

Відома українська продюсерка Олена Мозгова поміркувала, за що росіяни ненавидять українців та вчиняють такі страшні злочини.

Так, знаменитість вважає, що вони ненавидять українців за якості, яких у росіян немає "на генному рівні". Свої "думки вголос" вона опублікувала на сторінці в Facebook.

"Їм є за що нас ненавидіти.. Вони тупі, збухані раби щиро ненавидять нас, за силу нашу, за любов до свободи, за гідність нашу, за все те, чого у них немає на генному рівні. У переважній більшості, вони сидять мовчки у своїх обдертих конурах, бухають бражку, занюхуючи смердючим шматом ковбаси, і дивляться свій гівноящик і все, по великому рахунку все їх влаштовує", – поділилася продюсерка.

Мозгова додала, що мешканці РФ хочуть, щоб і українці так сиділи: "Спочатку вони просто не розуміли, навіщо нам та Європа, яка нах ще демократія… Все ж і так норм… Сидіть хахли і нє шатайтє лодку... А тепер вони нас за це ненавидять і тому нищять, вбивають і будуть це робити знову і знову".

Олена Мозгова / facebook.com/olenamozgova1

Донька Миколи Мозгового зазначила, що в України є лише один шляху до миру – через перемогу. На думку Олени, жодні мирні угоди не допоможуть – ворог відійде, перепочине і нападе знову, "і так по колу".

"Щоб розірвати коло сансари, потрібно спокутувати погану карму за допомогою страждань і благих діянь… Стражданнями ми вже спокутували, а благим діянням буде звільнення планети від цієї гнилої пухлини на мапі світу", – написала знаменитість.

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