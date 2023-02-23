Може бути 5 хвиль: аналітик розповів про потужність ракетних ударів Росії по Україні 24 лютого

Якщо росіянам вдасться виснажити українську ППО, то паралельно можуть спробувати авіаційний наліт, припускає аналітик та політолог.

У річницю вторгнення до України Росія може завдати потужного масованого удару, випустивши не менше 50 ракет у 5 хвиль. Тактика та ж, комбінуватимуть пуски з іранськими дронами "Шахедами", щоб напружити нашу ППО.

Таку думку висловив політолог, аналітик, колишній інженер-конструктор у конструкторському бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля Олександр Кочетков для "Апострофу".

За його припущеннями, якщо росіянам вдасться виснажити українську ППО, то паралельно можуть спробувати авіаційний наліт.

"Що можна очікувати 24 лютого? Це 5 хвиль ракетних пусків. Зазвичай росіяни робили 2-3 такі хвилі, плюс попередньо запуск "Шахедів". А цього разу можуть наважитись на 5 хвиль пусків, застосувавши і літаки, і кораблі. Частина ракетних ударів може бути спрямована проти радіолокаційних станцій та систем ППО, а решта – по українських містах. Ну, і паралельно можуть спробувати здійснити авіаційний наліт на українські міста, якщо вдасться вразити нашу систему ППО. В чому я геть не переконаний”, - зазначає експерт.

Кочетков підкреслив, що, можливо, Путін спробує зімітувати, чи принаймні йому доповідатимуть, що був "потужний удар" - удар по системах ППО, аеродромах, військових об'єктах.

"Хоча всі чудово розуміють, що ті ракетні удари, які вже 4 місяці росія регулярно завдає по енергетиці України, не мають успіху. А ми стаємо лише лютішими і встигаємо відбудуватись. Але ж для Путіна головне не це. Для нього головне – "совєцький" символізм", - підсумував експерт.

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Що Путін готує до річниці нападу на Україну

Українські військові експерти та аналітики припускають, що президент Росії Володимир Путін напередодні 24 лютого атакуватиме Україну всіма доступними засобами, оскільки йому потрібно продемонструвати хоч якісь успіхи у війні до річниці повномасштабного вторгнення. Серед "сюпризів" Путіна - загроза ракетних ударів, наступ армії окупантів, диверсії і масований авіанальот.

Про ймовірність ракетного удару 24 лютого не виключають у розвідці. Втім, очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що вони будуть такі ж, як і раніше.

Однак Україна посилено готується до можливих "сюрпризів" від Росії до річниці повномасштабної війни, каже речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, пункти управління, командні та мобільні бригади, усі повітряні сили оборони в готовності 24/7.

Чи очікувати на масований ракетний удар 24 лютого: Юрій Ігнат розповів, до чого треба готуватись

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