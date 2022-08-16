Може бути "бавовна": Зеленський закликав українців триматися подалі від складів окупантів

Український президент Володимир Зеленський звернувся до жителів тимчасово окупованих території та закликав їх не наближатися до будь-яких військових об'єктів російських окупантів, щоб не наражати себе на небезпеку.

Глава держави наголосив, що знищення логістики окупантів, їхніх боєприпасів, військової та іншої техніки, командних пунктів "рятує життя українців".

Про це український президент сказав у традиційному відеозверненні ввечері 16 серпня.

"Щодня й щоночі ми бачимо нові повідомлення про вибухи на території, яку тимчасово зайняли окупанти. І я прошу зараз усіх наших людей у Криму, в інших регіонах на півдні України, в окупованих районах Донбасу та Харківщини бути дуже уважними. Будь ласка, не наближайтеся до військових об’єктів російської армії й усіх тих місць, де вони зберігають боєприпаси й техніку, де тримають свої штаби. Причини вибухів на окупованій території можуть бути різні, дуже різні, зокрема, цитую визначення самих окупантів:"головотяпство", - сказав він.

За словами глави держави, величезні черги на виїзді з Криму, спричинені через "бавовну", означають, що росіяни нарешті зрозуміли, що "Крим - не місце для них".

"Але сенс у них усіх один: знищення логістики окупантів, їхніх боєприпасів, військової та іншої техніки, командних пунктів рятує життя наших людей. Що менше буде в окупантів можливостей творити зло і вбивати українців, то швидше ми зможемо закінчити цю війну звільненням нашої землі. І черга цими днями на виїзд із Криму в Росію через міст доводить, що абсолютна більшість громадян держави-терориста вже розуміє або принаймні відчуває, що Крим – не місце для них", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у вівторок, 16 серпня, на військовій авіабазі в селищі Гвардійське Сімферопольського району Криму лунали вибухи.

Зазначимо, що вранці у вівторок, 16 серпня, в окупованому Криму вже лунали вибухи: поблизу селища Азовське Джанкойського району горіла російська військова частина та склад боєприпасів, а в самому Джанкої сталася пожежа на трансформаторній станції.

Згодом у Міноборони РФ передумали і заявили, що сьогоднішні вибухи в Криму - це диверсія.

Перед цим, 9 серпня, на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів. Тоді російсько-окупаційна "влада" повідомила про постраждалих і щонайменше одну жертву.

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