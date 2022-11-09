Може бути катастрофа: опозиціонер пояснив, навіщо Путін домагається переговорів з Україною

Армія РФ може перегрупуватися і з новими силами повторно атакувати Україну.

Росіяни, найімовірніше, використають період переговорів, щоб підготувати для України катастрофу.

Про це заявив російський опозиціонер Леонід Гозман в ефірі програми "Аргумент" на УНІАН.

"Тому що якщо зараз припинити вогонь, то Путін зможе перегрупуватися, здобути нову зброю, оснастити нові війська і з новими силами - вперед...", - сказав Гозман.

Експерт зауважив, що керівництво країни-терористки активно закликає до переговорів з Україною, бо їхні окупанти зазнають невдач на фронті. Але, на думку Гозмана, Путін може продовжити висувати свої ультиматуми.

"Коли Путін (президент Росії - Ред.) говорить про переговори, ...він говорить, як деякі його люди кажуть, що переговори з урахуванням нових територіальних реалій, так... або переговори, але, звичайно, на умовах Москви. Тобто, мабуть, вони хочуть сказати, що все, що ми захопили, ми захопили, а решта - гаразд, давайте припинення вогню", - заявив політик.

Заяви про переговори України з РФ

Українська сторона ще до повномасштабного вторгнення неодноразово закликала Росію до переговорів. Утім, у Москві постійно вигадували нові відмовки і висували різні умови Києву. Зрештою окупанти розпочали широкомасштабне вторгнення, але отримали гідну відсіч і почали усіляко схиляти Україну до переговорів.

Вже на початку жовтня диктатор РФ Путін заявив про нібито готовність до мирних переговорів з Україною.

8 листопада заступник голови МЗС Росії Андрій Руденко запевнив, що буцімто у росіян більше немає "попередніх умов" для діалогу з Києвом.

Речниця путінської дипломатії 9 листопада виступила із заявою, в якій сказала, що Москва готова до переговорів з Україною "з урахуванням реалій, які складаються зараз".

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що відкритий до розмови, але діалог може бути тільки тоді, коли окупанти вийдуть з українських територій. За словами Зеленського, є п'ять умов, за яких можливі переговори в Кремлем: відновлення територіальної цілісності; повага до Статуту ООН; відшкодування всіх збитків, завданих війною; покарання кожного військового злочинця; гарантії, що вторгнення не повториться.

У МЗС України наголошують, що заявами про переговори Росія намагається виграти час.

У Вашингтоні взагалі не бачать ознак готовності РФ до конструктивного діалогу. Представник Держдепартаменту США Нед Прайс наголосив, що росіянам насамперед треба припинити бомбардування України, щоб продемонструвати свою готовність і здатність вести добросовісні переговори.

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