“Може бути крок відчаю”: експерт спрогнозував ймовірність ядерного удару Путіна

Застосування Росією тактичної ядерної зброї під час війни не призведе до капітуляції України.

В Україні немає цілей, які би можна було вразити тактичною ядерною зброєю, щоб вплинути на хід бойових дій.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив політичний аналітик, експерт з ракетного озброєння Олександр Кочетков.

За його словами, потенційними цілями для ядерного удару могли би бути великі скупчення військ, техніки, значні укріплення, але нічого з переліченого у нас немає, оскільки “все розосереджене”.

“Не можна [ядерною зброєю] знищити всі мости, і навіть знищення мостів не вплине принципово...” - зауважив експерт.

Таким чином, на його думку, застосуванням тактичної ядерної зброї Росії ніяк не вдасться змінити перебіг бойових дій.

“Вся соціологія, про яку Кремль, до речі, знає, каже про те, що навіть спроба тактичного ядерного удару по Україні не призведе до капітуляції... Це може бути якісь там крок відчаю... Але тоді не факт, що ця команда буде виконана", - резюмував Олександр Кочетков.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що ядерні погрози Кремля не зупиняють його на шляху звільнення українських територій від російських окупаційних військ.

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