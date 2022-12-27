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Може бути не масована атака: українців попередили про нову хитрість росіян

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Може бути не масована атака: українців попередили про нову хитрість росіян

Гуменюк розповіла про потенційну зміну тактики ворога.

Росія готується до нової атаки України, але може змінити тактику і це може бути не масований ракетний обстріл.

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, може бути й комбінована атака.

"Підготовка стратегічної тактичної авіації теж є, але все ж таки пам'ятаємо, що тактика ворога може змінюватись. Необов'язково це буде масова ракетна атака, вона може бути й комбінованою", – повідомила Наталія Гуменюк.

Вона пояснила, що окупанти тривалий час не виводили у море ракетоносіїв, а зараз на бойовому чергуванні перебуває три ракетних носії – два з яких підводні.

Крім того, Росія отримала нову партію дронів і вже почала їх застосувати для атак України. Втім, окупанти почали використовувати їх для інших цілей.

"Вони намагаються використовувати їх для виявлення протиповітряної оборони, а лише тоді йде ударна хвиля", – додала Гуменюк.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій  Арестович заявив, що 26 грудня мав бути масований удар по Україні, але Росії хронічно не щастить.

А от російський політичний аналітик, доктор історичних наук, професор Валерій Соловей вважає, що очільник Кремля Володимир Путін розглядає варіант удару з Білорусі, щоб перервати постачання озброєння із Заходу. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
4183
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