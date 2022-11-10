"Можуть бути брехня і провокація": Дуда про заяви росіян про відхід з Херсона

Президент Польщі прокоментував заяви окупантів щодо нібито відходу з Херсона.

Про це заявив голова кабінету президента Польщі Павел Шрот в ефірі "Польського радіо".

"Президент підійшов до неї (інформації про заяви росіян про нібито відхід з Херсона) абсолютно спокійно, застеріг від ентузіазму. Тут можна підозрювати росіян у всіляких обманах і провокаціях. Я думаю, що героїчні українські воїни і влада цієї країни також готові до цього", - заявив Павел Шрот.

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Що відомо про заяви росіян про вихід з Херсона

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 9 листопада наказав військам РФ відійти з Херсона на лівий берег Дніпра. Він зробив це після доповіді головнокомандувача російськими військами в Україні Сергія Суровікіна. Останній підтвердив, що окупанти нібито відступлять на оборонні позиції вздовж річки Дніпро, назвавши головною причиною цього рішення проблеми з постачанням.

Президент України Володимир Зеленський радить стриманіше ставитись до інформації про звільнення частини Херсонської області.

У Генеральному штабі ЗСУ увечері 10 листопада заявили, що не можуть ні спростувати, ні підтвердити інформацію щодо нібито відходу окупантів з правого берега Херсонщини. Наступ українських захисників триває.

Натомість військовий експерт Олег Жданов прогнозує для ЗСУ пастку в Херсоні після нібито відходу окупантів з міста.

У британській розвідці заявляють, що втрата західного берега Херсона завадить Росії досягти свого стратегічного прагнення прокласти сухопутний коридор до Одеси. Найімовірніше, відхід окупантів триватиме кілька днів з оборонними позиціями та артилерійським вогнем.

Президент США Джо Байден, коментуючи ці заяви, вказав, що у Кремля почались серйозні проблеми боєздатністю своєї армії.

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