"Може бути, що ми знову прорвемо фронт": військовий заявив про критичну точку на передовій

На думку військового, якщо у росіян закінчиться "гарматне м'ясо", в один момент фронт може провалитися.

Український військовий Святослав з Тернопільщини, який воює від 2014 року, брав участь у звільненні Харківщини та нещодавно – у звільненні Кліщіївки, розповів про особливості українського контрнаступу.

Про це передає "Еспресо".

Святослав – головний сержант взводу роти протитанкових керованих ракет однієї з бригад ЗСУ.

Фото: Еспресо.TV

Найважчий період на фронті – зараз

За час повномасштабної війни він воював на півдні, Донеччині, а також у контрнаступі на Харківщині. Зізнається, що ще не зустрічав таких складних умов за весь час перебування на фронті, як зараз.

"Раніше було простіше, бо БПЛА не використовували так часто. Ми навіть уночі не можемо пересуватися, бо вони підіймають безпілотники з тепловізійним баченням і прострілюють.

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Плюс, вороги не шкодують снарядів. Бувало, їдемо дорогою, падають снаряди, думаєш: ага, впали, значить у нас є кілька хвилин, щоб проїхати, поки вони знову не почали обстріл. Ситуація складна. Вони обстрілюють шляхи підвозу і підходу, використовують нічні дрони. Цілодобово ведеться спостереження. FPV-дронами атакують техніку, піднімають гелікоптери, які теж атакують нас на такій відстані, на якій важко вразити їх ПЗРК. Тому навіть саме пересування на позицію складне", – описує боєць.

Контрнаступ складніший і повільніший, аніж був торік

За словами Святослава, росіянам вдалося побудувати нову лінію оборони й укріпити її.

Військовий зауважує, що окупанти теж вчаться. Він зазначає, що армія РФ минулого року і зараз – не до порівняння.

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"Хоча в них є багато прогалин, які в нас уже закриті. Може таке бути, що ми знову прорвемо фронт і підемо далі, просто зараз дуже критична точка. Вони затикають усі свої прогалини "живим м'ясом", в коли воно в них закінчиться, тоді в один момент фронт може провалитися. Але над цим треба працювати. Вони встигли побудувати й організувати лінію оборони", – підсумував боєць.

Раніше військовий експерт, полковник ЗСУ у запасі Петро Черник розповів, чи зможуть ЗСУ вийти на Азовське узбережжя цього року.

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