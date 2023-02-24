Може бути Третя світова війна: Зеленський висловився про постачання зброї до РФ Китаєм

Глава держави каже, що намагається не допустити цього.

Український президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що Китай не буде постачати зброю Росії, яка вже рік веде війну проти України.

Про це глава держави сказав на пресконференції 24 лютого.

"Я дуже хочу вірити, що Китай не буде постачати зброю в Росію. Це пункт номер один. І я говорю і роблю все, щоб не допустити цього. Краще там, де зараз Китай, ніж в обіймах з Російською Федерацією, тому що це нечесно, несправедливо. І це, якщо чесно, ризики, що це буде Третя світова", - каже глава держави.

За його словами, йдеться про ризики, зокрема ризики Третьої світової війни.

Нагадаємо, у Китаї уряд спростував інформацію ЗМІ про те, що країна постачає безпілотники Росії. Повідомлення ЗМІ, які писали про начебто підтриму РФ з боку країни, спростували, пише CNN.

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