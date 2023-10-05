"Може і надалі обстрілювати українські міста": експерт про можливості Чорноморського флоту

Чорноморський флот РФ, навіть після низки завданих пошкоджень, зможе обстрілювати українські міста.

Таку думку висловив засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв, пише BILD.

Він розповів, що флот, саме кораблі та підводні човни, здебільшого беруть участь у війні за допомогою крилатих ракет.

"На жаль, ці крилаті ракети досить далекобійні. Тому навіть якщо ці кораблі перемістяться до Новоросійська чи кудись ще далі, вони так само прямо звідти зможуть обстрілювати українські міста", — спрогнозував він.

Тим часом заяви про створення нової бази Чорноморського флоту в Абхазії Левієв вважає скоріше політичними.

"Наразі всі ресурси повністю на війні проти України. Тому хто там цю базу формуватиме і триматиме – поки що неясно. Зараз армії Росії не вистачає ресурсів на будь-які інші дії, операції та розвиток за межами поточного фронту в Україні, — заявив експерт.

Напередодні керівниця об’єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що кораблі та катери Чорноморського флоту РФ фактично не курсують в напрямку територіального моря України і не запливають далі мису Тарханкут, що у Криму.

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