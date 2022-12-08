"Може і завтра": Пєсков висунув умову для завершення війни в Україні

Диктатор РФ Володимир Путін 7 грудня заявив, що війна в Україні, яку вони називають так званою "спецоперацією", може стати "тривалим процесом". Але його слова пояснив спікер Дмитро Пєсков, який каже, що "конфлікт може закінчитися і завтра", але є умова.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Втім, речник Путіна традиційно цинічно переклав відповідальність за завершення війни з Росії, яка і почала бомбити Україну і вбивати мирних людей, на Київ. Пєсков заявив, що для закінчення війни начебто має бути бажання президента Зеленського, таким чином натякнувши на те, що Україна повинна піти на терористичні умови Кремля.

"Тут можна розмірковувати до посиніння. Зеленський знає, коли це все може закінчитися. Це може закінчитися завтра, якщо буде бажання", – видав Пєсков.

Нагадаємо, 7 грудня під час зустрічі у Кремлі із членами Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини Путін заявив, що так звана "СВО" може затягнутися надовго.

В ISW заявили, що Путін може готуватися до тривалої війни проти України, публічно декларуючи відверто імперіалістичні цілі. Його заяви можуть свідчити про те, що Путін змушує російську аудиторію чекати на затяжну, виснажливу війну в Україні, яка, як і раніше, спрямована на завоювання додаткових українських територій, вважають автори звіту.

Своєю чергою, радник Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи виступ Путіна і його заяви, вказав на те, що диктатор таким чином зафіксував свій воєнний злочин.

Як повідомлялося, Politico оголосило Володимира Путіна "невдахою року".

Натомість журнал Time назвав президента України Володимира Зеленського та "дух України" персоною 2022 року.

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