"Може настати день, коли ми не зможемо доставити ліки і їжу": голова Луганської ОВА закликає людей негайно евакуюватись

"Може настати день, коли ми не зможемо доставити ліки і їжу": голова Луганської ОВА закликає людей негайно евакуюватись

Гайдай назвав місця зборів евакуаційних автобусів.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай звернувся до українців з проханням евакуюватися і вмовити рідних вчинити так само.

Він зазначив, що декілька діб евакуація людей відбувається за відсутності "гуманітарних коридорів" та під нестихаючим вогнем російської армії. "Евакуюйтесь і вмовляйте рідних – може настати день, коли ми не зможемо доставити ліки і їжу", - зазначив Гайдай.

Він також наголосив, що "мати дах над головою, спокій, харчування та грошову допомогу від держави і неурядових організацій – це, звісно, не рідний дім, але краще, ніж по 24-години на добу перебувати у бомбосховищі і чекати на російський снаряд".

Разом з тим Гайдай назвав місця, звідки сьогодні, 20 квітня, вирушатимуть евакуаційні автобуси:

Сєверодонецьк : проспект Хіміків, 28;

: проспект Хіміків, 28; Лисичанськ : ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;

: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС; Попасна : вул. Щербакова, 1-а;

: вул. Щербакова, 1-а; Гірське : вул. Гагаріна, 13а;

: вул. Гагаріна, 13а; Нижнє : Паркова, 13;

: Паркова, 13; Рубіжне: вул. Чехова, 11.

"Убезпечте себе – йдіть до евакуаційного транспорту ї уїжджайте. Вас зустрінуть – у Дніпрі чи в Ужгороді, Чернівцях чи Кропивницькому – допоможуть з усім", - закликав голова Луганської обласної військової адміністрації.

Читайте також: