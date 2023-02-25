Може нести усі типи озброєння: у ЗСУ відповіли, який тип винищувача найбільше підійде для України

Найоптимальніший варіант винищувача для українських військових сил є американський F-16. Це літак, який пройшов модернізацію і може нести всі типи озброєння.

Про це сказав в ефірі телемарафону речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Тому що цих літаків багато у світі. Це найпоширеніший літак. Його випустили понад 4 тис.одиниць. Літак, що пройшов модернізацію, кілька етапів. І може нести всі типи озброєння", - пояснив речник Повітряних сил.

Він також додав, що західні партнери не зможуть поставити Україні кілька типів закордонних літаків, бо кожен вимагає індивідуального підходу в обслуговуванні та ремонті.

"Поставити на озброєння кілька типів літаків неможливо. Їх потрібно обслуговувати... шлях, яким Україна вже вирішила йти, - це єдиний тип багатоцільового літака. Тобто повинен бути єдиний тип на озброєнні всіх бригад. Це спростить його обслуговування, спростить виконання завдань з різних місць", - сказав Ігнат.

Чи отримають повітряні сили України винищувачі F-16

Нагадаємо, що очільник уряду під час візиту до Києва у річницю війни повідомив, що його країна готова проводити в себе навчання для українських пілотів на винищувачах F-16, але таке рішення треба узгодити в ширшій коаліції із союзниками.

Того ж дня ввечері Зеленський додав, окрім Польщі, ще три країни Європи готові навчати українських пілотів літати на F-16. Втім, глава держави не розкрив, про які саме країни йдеться.

Тим часом, попри неодноразові публічні заклики президента України Володимира Зеленського, президент Джо Байден зараз виключив можливість відправлення винищувачів F-16.

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