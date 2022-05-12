Може померти понад 10 тисяч людей: яка ситуація в Маріуполі 12 травня

Може померти понад 10 тисяч людей: яка ситуація в Маріуполі 12 травня

Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Місто зруйноване та заблоковане російськими окупантами. Вони знущаються над місцевими жителями, посилюють заходи фільтрації і впровадили інформаційну блокаду.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 11 травня.

Росія не припиняє завдавати авіаційних ударів по "Азовсталі"

В Маріуполі основні зусилля окупантів зосереджені на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь”. Противник не припиняє завдавати авіаційних ударів, повідомили в Генштабі ЗСУ вранці 12 травня.

Україна запропонувала Росії новий варіант порятунку військових з "Азовсталі"

Україна запропонувала Росії новий варіант порятунку військових, які перебувають у Маріуполі, з "Азовсталі". Наразі тривають переговори. Станом на зараз, військовим шляхом деблокувати "Азовсталь" неможливо. Про це заявила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Фото: Associated Press

Силова деблокада "Азовсталі" потребує багато військ і може призвести до значних втрат – Генштаб ЗСУ

Операція з деблокування українських військових з заводу "Азовсталь" у Маріуполі потребуватиме зусиль значної кількості військ та може призвести до значних втрат. Проте ЗСУ роблять все можливе, щоб з’явилася можливість деблокування захисників Маріуполя. Про це повідомили заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов та заступниця голови Міноборони Ганна Маляр.

Блокада "Азовсталі": українці бійці звернулися за допомогою до Ілона Маска

Українські захисники, які тримають героїчну оборону на маріупольському заводі "Азовсталь", звернулися за допомогою до американського мільярдера і винахідника, засновника компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска. Командир підрозділу 36-ї бригади морської піхоти України Сергій Волина розповів, що створив аккаунт у Twitter, лише для того, щоб звернутися до Ілона Маска.

Фото: Getty Images

"Кількість хлору може бути смертельною": жителів Маріуполя закликали не пити воду з крану

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Російські окупанти анонсували на 12 травня відновлення водопостачання в Маріуполі, проте міська влада закликає жителів не пити цю воду через високу концентрацію хлору.

"Маріупольці, раптом у вас в крані з'явиться вода, використовуйте її виключно як технічну. Кількість хлору при відсутності технології та з урахуванням двомісячного простою системи може бути смертельною. Піклуйтесь про себе", – написав Андрющенко.

"Спалахнуть епідемії": від хвороб і нестерпних умов може померти понад 10 тис. маріупольців

Гуманітарна ситуація у блокадному Маріуполі Донецької області складна, а тому у місті є ймовірність зростання смертності серед населення. Наразі там 150-170 тисяч жителів. Втім, до кінця 2022-го від хвороб та нестерпних умов може померти понад десять тисяч маріупольців.

Фото: Associated Press

"Ми не маємо наказу": боєць "Азова" назвав одну з причин, чому захисники Маріуполя не здаються

Офіцер управління розвідки з полку "Азов" Ілля Самойленко заявив, що його підрозділ не може здатися в полон російським військам, бо має та виконує наказ тримати оборону маріупольського заводу "Азовсталь". Боєць також нагадав, що "Азов" визнаний в Росії терористичною організацією. Тож йому з побратимами загрожувало б ув’язнення.

Верещук закликає світову спільноту долучитись до евакуації важкопоранених з "Азовсталі"

Віцепрем'єрка-міністерка України Ірина Верещук закликала світову спільноту долучитись до процесу евакуації важкопоранених з оточеної російськими загарбниками "Азовсталі" у Маріуполі. За її інформацією, на території заводу може бути ще близько тисячі бійців, серед яких половина – важкопоранені.

Нагадаємо, Богдан Кріль на прізвисько "Бодя Пірат" загинув під час оборони Маріуполя. Він був одним із лідерів ультрас "Карпат" та представником колективу "Pride".

Історія 60-річного чоловіка та його собачки Жужі, які пішки дійшли з Маріуполя до Запоріжжя

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