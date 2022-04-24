"Може приїхати й поставити питання чоловіку, який втратив родину в Одесі": Подоляк розкритикував ексмера Дюссельдорфа

Колишній мер Дюссельдорфа Томас Гайзель піддав сумніву факти звірства з боку російських окупантів у мирних містах України.
Йому відповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі.
Михайло Подоляк порадив Гайзелю відвідати зруйновані українські міста та особисто поспілкуватися з людьми, які постраждали від “руського міра”.
“Екс-мер Дюссельдорфа Томас Гайзель ставить під сумнів воєнні злочини Росії й питає, чи можна довіряти новинам з України. Думаю, пан Гейзель може приїхати й поставити питання чоловіку, який втратив родину в Одесі, батькам зґвалтованої дівчинки з Бучі чи біженцям з Маріуполя”, - наголосив Михайло Подоляк.
Він також додав, що Гайзель перебуває у “затишній бульбашці” з заплющеними очима.
“Особливо, коли гроші довго гріли кишеню. Гадаю, окремим політикам варто подумати, чи не доведеться вибачатися за них їхнім онукам” - підкреслив Подоляк.
Нагадаємо, що на Слобожанському напрямку триває перекидання озброєння і військової техніки ворога до району міста Куп’янськ.
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