Може стати альтернативою російським: Ізраїль і Туреччина обговорюють будівництво газопроводу для поставок в Європ

Може стати альтернативою російським: Ізраїль і Туреччина обговорюють будівництво газопроводу для поставок в Європ

Водночас представники промисловості зазначають, що обмеження на видобуток і геополітика можуть залишити цей план мертвим вантажем.

Ізраїль і Туреччина обговорюють будівництво газопроводу до ізраїльського родовища "Левіафан", але для досягнення будь-якої угоди буде потрібно складне маневрування.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що ідея, вперше задумана кілька років тому, полягає в будівництві підводного трубопроводу з Туреччини до найбільшого ізраїльського морського родовища природного газу "Левіафан". Газ буде надходити до Туреччини і далі в сусідні країни Південної Європи, які прагнуть відійти від Росії.

Високопоставлений турецький чиновник повідомив, що переговори тривають з тої пори, як президент Ізраїлю Ісаак Херцог відвідав Анкару на початку березня, і в найближчі місяці можуть послідувати "конкретні рішення" по пропонованому маршруту і беруть участь організаціям.

Водночас представники промисловості зазначають, що обмеження на видобуток і геополітика можуть залишити цей план мертвим вантажем.

Тим часом, канадська нафтосервісна компанія Calfrac Well Services Ltd оголосила про призупинення будь-яких інвестицій в Російську Федерацію через міжнародні санкції.

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