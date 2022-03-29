Може стати альтернативою російським: Ізраїль і Туреччина обговорюють будівництво газопроводу для поставок в Європ

Водночас представники промисловості зазначають, що обмеження на видобуток і геополітика можуть залишити цей план мертвим вантажем.
Ізраїль і Туреччина обговорюють будівництво газопроводу до ізраїльського родовища "Левіафан", але для досягнення будь-якої угоди буде потрібно складне маневрування.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що ідея, вперше задумана кілька років тому, полягає в будівництві підводного трубопроводу з Туреччини до найбільшого ізраїльського морського родовища природного газу "Левіафан". Газ буде надходити до Туреччини і далі в сусідні країни Південної Європи, які прагнуть відійти від Росії.
Високопоставлений турецький чиновник повідомив, що переговори тривають з тої пори, як президент Ізраїлю Ісаак Херцог відвідав Анкару на початку березня, і в найближчі місяці можуть послідувати "конкретні рішення" по пропонованому маршруту і беруть участь організаціям.
Водночас представники промисловості зазначають, що обмеження на видобуток і геополітика можуть залишити цей план мертвим вантажем.
Тим часом, канадська нафтосервісна компанія Calfrac Well Services Ltd оголосила про призупинення будь-яких інвестицій в Російську Федерацію через міжнародні санкції.
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