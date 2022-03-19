"Може стати важливим елементом глобальної системи безпеки" - Подоляк про роль Китаю у війни РФ проти України

"Може стати важливим елементом глобальної системи безпеки" - Подоляк про роль Китаю у війни РФ проти України

Для цього, як каже Подоляк, Пекіну необхідно засудити агресію РФ.

Китай може стати важливим елементом глобальної системи безпеки, якщо він ухвалить правильне рішення підтримати коаліцію цивілізованих країн та засудити Росію за варварство, яке вона чинить щодо України.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк.

"Китай може стати важливим елементом глобальної системи безпеки, якщо ухвалить правильне рішення – підтримати коаліцію цивілізованих країн і засудити варварство РФ. Це шанс сидіти за столом на рівних. Європейці та США мають чітко пояснити Пекіну різницю між $1,6 трлн і $150 млрд", - написав Подоляк.

Нагадаємо, колишній голова британської розвідки MI6 Алекс Янгер заявив, що лише президент Китаю Сі Цзіньпін може вплинути на Володимира Путіна, щоб зупинити війну в Україні.

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