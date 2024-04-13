"Може статися так, що всі громадяни будуть змушені ставати до зброї", – ексречник Генштабу про мобілізацію жінок

В Україні станом на зараз жінки можуть вступати до лав ЗСУ виключно добровільно.

Речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017 рр.) та військовий експерт Владислав Селезньов прокоментував питання щодо можливості мобілізації жінок в Україні.

Про це він розповів в ефірі "Еспресо".

"Ми маємо розуміти, що Російська Федерація нікуди в перспективі не дінеться, а це значить, що питання ресурсні, людські залишаються актуальними. Насправді ізраїльський досвід є унікальним, чи можемо ми 100% інвертувати це в нашу сучасну дійсність? Питання дуже дискусійне", - зазначив він.

Селезньов наголосив, що нині в ЗСУ жінки служать, як на офіцерських посадах, так і командирів бойових підрозділів.

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"Значить тут питання має бути не стільки пов'язане з гендерною політикою, скільки щодо професійних навичок, фахових здібностей та професіоналізму громадян нашої країни, які готові зі зброєю захищати нашу землю. Я думаю, що тут має працювати більш детально відповідна експертна спільнота, вивчаючи питання і соціальні ризики тих процесів, і готовність переважної більшості наших жінок братися за зброю. Але знову ж таки, Україна в нас одна, у нас немає іншої землі, ворог абсолютно не приховує своїх зазіхань, а отже може статися так, що всі громадяни нашої країни будуть змушені ставати до зброї, бо шансів вижити у разі окупації в українців немає", - підсумував Владислав Селезньов.

Нагадаємо, Безугла висловилася щодо потенційної мобілізації жінок.

Голова жіночого ветеранського руху розкритикувала ідею мобілізації жінок.

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