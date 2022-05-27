"Може тривати ще довго": генсек НАТО заявив, що війна в Україні все більше йде на виснаження

"Може тривати ще довго": генсек НАТО заявив, що війна в Україні все більше йде на виснаження

Коли точно закінчиться війна в Україні, яку розпочала Росія, зараз ніхто не може передбачити. Треба бути готовими до того, що вона може тривати ще довго.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що ця війна все більше йде на виснаження. За його словами, російський диктатор зробив велику стратегічну помилку, напавши на Україну.

Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу в інтерв'ю грецькому порталу Capital.gr.

"Він планував досягти своїх цілей протягом тижня. Зараз російські війська вигнані з Києва і з півночі країни. Українські війська змогли дати відсіч російській атаці на Донбас", - сказав він.

Генсек НАТО зауважив, що коли і чим закінчиться ця війна, ніхто не знає, бо всі війни непередбачувані.

"Ми повинні бути готові до довгої дороги. І тому я закликаю союзників надати підтримку, але також бути готовими робити це протягом тривалого часу і мати достатньо спорядження для цього. Тому що це все більше і більше війна на виснаження", - попередив він.

Водночас Столтенберг зауважив, що мужність і професіоналізм українських солдатів, хоробрість українського політичного керівництва з президентом Зеленським та мужність українського народу, у поєднанні з безпрецедентною військовою підтримкою союзників і партнерів по НАТО, дозволили Україні протистояти російському вторгненню.

Говорячи про роль НАТО в цьому процесі, Столтенберг назвав два завдання, що стоять перед організацією.

"Одна з них – надати підтримку Україні. Ось чому ми, союзники та партнери по НАТО, Європейський союз та Австралія, а також багато інших країн, надаємо суттєву підтримку", - сказав він.

Друге завдання НАТО – не допустити ескалації війни. За його словами, головним обов'язком НАТО є захист усіх союзників по НАТО і людей, які проживають у країнах НАТО.

"А для цього ми повинні запобігти ескалації. Отже, ми підтримуємо нашого близького партнера Україну, але безпосередньо не вплутуючи конфлікт і не відправляючи туди війська НАТО. Мета не в тому, щоб спровокувати війну, а в тому, щоб запобігти війні, запобігти конфлікту, зберегти мир", - додав Столтенберг.

Як повідомляв представник ГУР МО Вадим Скібіцький, війна в Україні може тривати до зими.

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