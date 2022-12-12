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Може вдарити в будь-який час: Зеленський попередив про небезпеку нових ракетних ударів

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Може вдарити в будь-який час: Зеленський попередив про небезпеку нових ракетних ударів

Фото: president

Президент запевнив, що після кожного російського удару в Україні відновлюють енергосистему – настільки, наскільки це можливо

Росія не відмовилася від своєї тактики терору, тому може завдати чергового ракетного удару в будь-який час.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого традиційного відеозвернення увечері, 12 грудня.

За його словами, відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується.

"Хоча очевидно, що і без світла ми добре знаємо, куди стріляти та що звільняти, Росія все одно сподівається на блекаути. Це остання надія терористів", с пояснив Зеленський.

Тому він закликає українців, поки у росіян ще є ракети, сприймати серйозно всі попередження і сигнали повітряної тривоги.

"На всіх рівнях ми маємо бути готовими до будь-яких ворожих намірів. І зробимо все, щоб пройти цю зиму", – підсумував президент.

Нагадаємо, попередній масований ракетний удар РФ відбувся 5 грудня.Тоді українські захисники збили понад 60 ракет із 70, які запустила Росія.

За інформацією очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова, у Росії залишилося ракет лише на декілька масштабних атак.

Військовий експерт Роман Світан попередив українців що Росія може вдарити ракетами під час різдвяно-новорічних свят.

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Дата публікації
Перегляди
926
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