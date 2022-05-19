Може використовуватися як військова база: війська РФ почали роботи на аеродромі в Гомельській області

Може використовуватися як військова база: війська РФ почали роботи на аеродромі в Гомельській області

Російські війська почали роботи на аеродромі "Зябрівка" в Гомельській області Білорусі.

Ця територія може використовуватися як військова база.

Про повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, пише “Укрінформ”.

"За наявними даними, противник розпочав заходи інженерного обладнання аеродрому "Зябрівка" в Гомельській області, який надалі може використовуватися як військова база РФ на території Республіки Білорусь", - наголосив Олексій Громов.

Він також додав, що у Брестській і Гродненській областях перевіряються місцеві органи влади щодо формування управлінь та підрозділів тероборони. Також на одному з полігонів там відбулося тренування у встановленні понтонної переправи та форсуванні річки мотострелковою бригадою.

"Напевно, білорусам не дають спокою лаври батальйонно-тактичної групи 74 окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ, яка форсувала річку Сіверський Донець у районі Білогорівки Луганської області й зазнала значних втрат", - підкреслив представник Генштабу.

Окремо він зазначив, що обстановка на території навколо невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" поки є стабільно напруженою.

"Особовий склад оперативної групи російських військ перебуває на казарменому становищі. Масового переміщення особового складу та техніки не виявлено. Структурні підрозділи Міністерства оборони "Придністровської Молдавської Республіки" переведено у щоденний режим роботи. Водночас у підрозділах продовжують перебувати взводні групи, призначені протидиверсійних дій", - зазначив Олексій Громов.

Нагадаємо, що в Росії навмисно підпалили вже 12 військкоматів від початку війни проти України.

Читайте також: