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"Може, вони щось знають": Кім заінтригував новими робочими картами з Кримом (відео)

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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"Може, вони щось знають": Кім заінтригував новими робочими картами з Кримом (відео)

Фото: Associated Press

Мапу Кіму привезли прикордонники.

У четвер, 2 березня, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім показав нові робочі карти, що йому привезли  співробітники Державної прикордонної служби України.

Очільник ОВА у відео в своєму Telegram-каналі показав мапи.

На новій карті, яку показав Кім, вже є тимчасово окупований Крим. Хоча на попередній мапі півострів не був зображений.

"Я ні на що не натякаю, але прикордонники привезли мені нові робочі карти для того, щоб можна було працювати. Може, вони щось знають, чого не знаю я?", - висловився Кім.

На останок голова обласної військової адміністрації запевнив: все буде Перемога.

Нагадаємо, в анексованому Криму на російських радіостанціях транслювали звернення глави української розвідки Кирила Буданова. У зверненні він наголосив, що Крим, Донбас і весь південь України назавжди повернуться додому.

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Дата публікації
Перегляди
2841
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