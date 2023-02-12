Може йтися про сотні тисяч дітей: в Офісі генпрокурора пояснили, навіщо окупанти депортують маленьких українців

В Офісі генпрокурора також розповіли, як каратимуть злочинців РФ за геноцид українського народу.

Росія від початку повномасштабної війни незаконно вивезла з України за офіційними даними понад 16 тис. дітей, проте реальна цифра може бути в десятки разів більшою. Окупанти незаконно перевозять неповнолітніх на територію Росії, щоб українські діти втратили свою ідентичність, і це є геноцидом.

Про це заявив керівник Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в інтерв'ю LB.

Він пояснив, що наразі неможливо підтвердити всі випадки депортації дітей, так само, як і встановити точну кількість убитих мирних громадян.

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"За офіційною інформацією, наразі ми маємо понад 16 тисяч примусово переміщених дітей на територію РФ… Вважаю, що їх набагато більше. Така ж ситуація щодо кількості загиблих. Офіційно 9,5 тисяч цивільних осіб були вбиті. Однак розуміємо, що їх в десятки разів більше. На жаль, зараз ми не можемо підтвердити усі випадки, тому даємо такі стримані цифри", – висловився Білоусов.

За його словами, детальніше про кількість депортованих путінськими загарбниками дітей до країни-терористки РФ можна буде сказати після деокупації всіх українських територій.

Проте вже зараз із упевненістю можна заявити, що дії РФ є геноцидом. З його слів, це найскладніший злочин, який буде доводитися в різних юрисдикціях. Наразі фахівці перебувають на тому етапі, коли з воєнних злочинів намагаються "скласти пазл та загальну картину геноциду".

"Як юристи ми оперуємо лише фактами, які точно можемо підтвердити. Але, як люди, розуміємо, що мова може йти про десятки, можливо, навіть сотні тисяч дітей, вивезених до Росії. Можливо, мільйон", – додав Білоусов.

Нагадаємо, сестри, яких вдалось повернути з РФ, розповіли про смерть матері та знущання росіян.

Як повідомлялося, українських дітей з окупованих територій України всиновлюють російські родини. Зокрема, про таку програму повідомили в управлінні у справах сім'ї та дитинства суб'єкта Росії Краснодарського краю.

А на Луганщині окупанти забирають дітей до козацько-кадетських корпусів для "правильного патріотичного виховання".

Крім того, росіяни посилюють пропагандистське "накачування" дітей на тимчасово окупованих територіях.

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