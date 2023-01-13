Може завадити обміну: рідних полонених попередили про чергову хитрість, до якої вдалися окупанти

Питаннями допомоги та звільнення з полону займається координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Російські окупанти збирають персональні дані військовополонених та їхніх рідних.

Про це заявив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Російські вебресурси масово розсилають смс-повідомлення родинам українських захисників з пропозицією заповнити анкету, яка буцімто допоможе знайти полоненого на території РФ чи на окупованих нею територіях України.

"Під виглядом "допомоги" сім’ям, котрі розшукують зниклих безвісти, спецслужби росії проводять збір персональних даних, що у підсумку може зашкодити становищу Захисників у полоні і завадить їхньому звільненню. Заради безпеки українських військових усі питання, пов’язані з їхнім перебуванням у полоні, слід обговорювати з координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими - єдиною профільною державною інституцією, котра займається питаннями допомоги та звільнення з полону", - йдеться в повідомленні.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими наполегливо рекомендує рідним і близьким наших захисників:

ігнорувати будь-які сторонні неофіційні повідомлення;

не надавати жодної особистої інформації про своїх родичів підозрілим особам/сайтам/телеграм-каналам;

повідомляти про випадки незаконного збору персональних даних до правоохоронних органів України.

Нагадаємо, в Україні активізувалися шахраї, які у Мережі від імені ГУР збирають кошти начебто на "благодійність", але роблять це з метою власної наживи.

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