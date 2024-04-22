"Може завдати ще декілька серйозних ударів": Буданов попередив про нові ракетні атаки РФ

Росія ще може завдати декілька серйозних ракетних ударів по Україні, але "це не безкінечно".

Про це сказав очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю News Україна.

"Вони накопичили їх. Дивіться, більше року не було жодного удару по енергетиці. Ну цілком зрозуміло, що при наявності виробництва вони трошки їх накопичили. Вони особливо накопичили морський компонент ракет, оперативно-тактичного ракетного озброєння. Але поки що він активно не застосовується", - пояснив він.

За його словами, росіяни "дуже серйозно вичерпали свої запаси" авіаційних ракет.

"Навіть останній удар? знову ж таки сьогоднішній день беремо – всього-на-всього два стратегічних бомбардувальники завдавали удари. Це не від того, що у них немає цілей, а через те, що вони трошки економлять. Так, вони можуть нанести ще кілька серйозних ударів, але не безкінечно", - підкреслив він.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко для ТСН.ua пояснив, навіщо росіяни тероризують Дніпро й Харків.

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