Може завершити війну швидше за всіх: Зеленський прокоментував заяви Трампа

Висловлювання президента США Дональда Трампа щодо закінчення війни в Україні є дуже вагомими, адже це сигнал від важливої людини.

Про це повідомив Володимир Зеленський під час інтерв'ю італійській журналістці Чечілії Салі.

"Тут немає пострілу в повітря, який попереджає про щось, тут одразу він (Трамп - ред.) робить меседж прямий. І він не попереджає, а просто говорить, що дійсно хоче закінчити війну", – пояснив президент.

Зеленський зазначив, що хоча це і значний меседж, поки що не зрозуміло, як саме Трамп планує реалізувати ці наміри, оскільки багато залежить від того, чи хоче Росія взагалі закінчити війну.

"Я думаю, що Дональд Трамп розуміє всі ці виклики. І він просто каже що треба закінчувати, бо буде гірше. Гірше саме в російський бік", – доповнив Зеленський.

Президент також звернув увагу на те, що російська сторона часто не дотримується своїх обіцянок і порушує слово, що ускладнює можливість досягти справедливого миру. Тому, на його думку, необхідні "виняткові умови", щоб уникнути повторення війни.

Зеленський зазначив, що під час попередніх зустрічей із Трампом обговорювали різні питання, і, за його словами, саме Трамп може мати достатньо сили і важелів впливу, щоб змусити Росію припинити бойові дії.

Нагадаємо, Володимир Зеленський пояснив, чому у жовтні 2022 року затвердив своїм указом рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про заборону на ведення переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним. За його словами, на початку повномасштабного вторгнення Кремль намагався проштовхнути свої умови “миру” через різні переговорні майданчики.

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