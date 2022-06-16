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"Можемо обміняти частину півдня Франції на частину півдня України": мер Мелітополя висловився щодо заяв Макрона

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"Можемо обміняти частину півдня Франції на частину півдня України": мер Мелітополя висловився щодо заяв Макрона

Фото: Associated Press

Україну деякі європейські лідери закликають до миру на будь яких умовах. Пропонують навіть відмовитися від частини своїх територій.

Один із таких лідерів - президент Франції Еммануель Макрон, який 16 червня прибув до Києва.

Про це пише видання Newsweek.

Мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров засудив такі заяви французького лідера.

“Україна не піде до Росії. Якщо Макрон хоче зробити обмін, ми можемо зробити обмін. Ми можемо обміняти частину півдня Франції на частину півдня України”, - сказав Іван Федоров.

Він також наголосив, що єдиним прийнятим результатом війни є повернення України до кордонів 1991 року - включно з територіями, які зараз окупують росіяни.

Своєю чергою у Офісі президента України спростовують інформацію про те, що Макрон начебто наполягає на якихось “уступках”.

“У травні Єлисейський палац заявив, що Макрон не прагне жодних територіальних поступок і “завжди говорив, що умови переговорів з росіянами мають вирішувати українці”. Проте українці мало довіряють Єлисейському палацу, зважаючи на публічні зусилля президента підтримувати діалог з президентом Росії Путіним”, - пише Newsweek.

Нагадаємо, що міністр оборони Олексій Резніков переконаний, що зброя від союзників допоможе Україні повернути окуповані території, зокрема і Крим та Донбас.

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